Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması

Sevgi, muhabbet, destek ve kardeşlik için şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabb'imin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla... Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı." dedi.

- "Toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerde AK Parti'yi birinci olarak çıkaran milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:

"Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek, yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır."

"Cumhur İttifakı olarak, bizi sandıkta birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: