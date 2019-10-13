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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklamaları (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var" diye konuştu. "Suriyenin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler Türkiye'yi yolundan döndüremez" dedi.

"ŞU ANA KADAR KONTROL ALTINA ALINAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜ 109 KİLOMETREKAREDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir" dedi.

"HAREKATIMIZIN SURİYE HALKINI, ORADAKİ KÜRTLERİ DEĞİL TERÖRİSTLERİ HEDEF ALDIĞI AÇIKÇA ORTADADIR"
"Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanamaması için gayret gösteriyoruz. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların Patriot'u varsa bizim de 'Siper'imiz olacak. Kendi göbeğimizi kesiyoruz. Kesmeye devam edeceğiz. 30 kilometre derinlik. En batıdan en doğuya bunlar orayı terk edene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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