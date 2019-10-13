Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklamaları (1)

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var" diye konuştu. "Suriyenin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler Türkiye'yi yolundan döndüremez" dedi.