CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz"

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajına, tüm islam aleminin bayramını kutlayarak başladı. Erdoğan, "Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim, son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Hamdolsun, bugün de milletimiz aynı erdemli tavrı gösteriyor. Kurban Bayramımızın hemen ardından 947'nci yıldönümünü bizzat yerinde idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi" dedi.