Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı, milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. 81 vilayetimizdeki 82 milyon vatandaşımızla ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak ülkemizi bu cendereden de çıkartacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor" dedi.

'TÜRKİYE, DEMOKRASİ VE EKONOMİSİYLE AYAKTA'

Erdoğan, bayramların tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ettiğini söyledi. Türkiye’nin, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Ülkemizin en büyük şansı, bu kritik dönemi, 1990’lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.