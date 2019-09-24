HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 15 yılda BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, bugün görüşmelerin açılışına katılacak ve Genel Kurula hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullandı.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
Siirt’te 4 bin öğrenciye giyim yardımıSiirt’te 4 bin öğrenciye giyim yardımı
Bilim meraklıları Büyükşehir’le TEKNOFEST’teBilim meraklıları Büyükşehir’le TEKNOFEST’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler instagram Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.