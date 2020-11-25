Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık" diyen Erdoğan, "asla demokrasi ve hukuk yolunda ayrılmadıklarını" ifade etti. "Hal böyleyken, birilerinin çıkıp Türkiye'yi bambaşka bir fotoğrafın içinde göstermeye çalışmasında haksızlığın ötesinde art niyet ararız" diyen Erdoğan, "Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli?" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Neymiş, filancalar filancalar niye hâlâ hapisteymiş. Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz yok" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Erdoğan sözlerini "Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur" şeklinde sürdürdü.

Eski TBMM Başkanı Arınç, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabını okuduğunu belirterek "Devran'ı herkes okusun. Belki Demirtaş hakkında fikriniz değişmeyecek ama Kürtlerin neler yaşadığını anlayacaksınız, Kürtler konusunda fikriniz değişebilir" demişti. Arınç, üç yıldır cezaevindeki iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak da "Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım" diyerek savcılara çağrıda bulunmuştu. Arınç, bu sözlerinin tepki toplaması üzerine Salı günü YİK üyeliğinden istifa etmişti.

"Uluslararası deniz hukukunda yeri yok"

Erdoğan konuşmasında Libya açıklarında Türkiye bandıralı bir geminin "silah kaçakçılığı şüphesi" ile Irini misyonunda görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak, aranmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu.