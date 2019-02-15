Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’nın yeni projelerine tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirden mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, "İlgi çok güzeldi. Tüm Bursalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Aktaş, 3 Mart’ta kamuoyuna açıklayacağı yeni dönemdeki projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettiğini ifade ederek, "Hepsiyle yakından ilgilendi. 28 kilometrelik Nilüfer Çalı Gürsu metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz tüm projelerden destek aldık" ifadelerini kullandı.

Cuma namazını Ulucami’de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gördüğü ilgi sebebiyle bir saatte camiden ayrılabildi. Yol boyunca Bursalıların sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyenlere hediyeler dağıttı. Gökdere’deki miting ve Fetih Müzesi’nin açılışından sonra Büyükşehir Belediye binasına giden Erdoğan’a burada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş brifing verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İHA’ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programını çok beğendiğini, gördüğü ilgi sebebiyle mutlu ayrıldığını ifade ederek, "Bursalılar onu görmek için sokaklara dökülmüştü. Özellikle camiden ayrıldıktan sonra otobüsün yavaş yavaş hareket etmesi istendi. Yol boyunca sevgi seli vardı. Bizi ziyaretinde de soğuk havaya rağmen bu coşkudan dolayı memnuniyetini dile getirdi "dedi.

Erdoğan’a yeni dönemde ulaşımdaki yatırımları, raylı sistemlerle ilgili yapmak istediklerini anlattığını kaydeden Alinur Aktaş, "Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi ile ilgili projemizi, Hisar ve Tophane bölgesinin yayalaştırılması ve turizme kazandırılması projesini, Fetih Müzesi ile hanlar bölgesin entegrasyonunu konuştuk. Artık Bursa’da turizm konuşulacak ve yeni dönemde Bursa turizme damgasını vuracak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’daki projelerden haberdar olduğunu anlatan Aktaş, "28 kilometrelik Nilüfer Çalı-Gürsu metro projemiz var. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nde projelerimiz onaylandı. Bu devasa projeyi Ulaştırma Bakanlığı yapacak. İnşallah bu projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Görüşmedeki detayları da aktaran Aktaş, "Cumhurbaşkanımızı çok seven, ona hayır duada bulunan ve görüşmek isteyen iki yaşlı teyzemiz vardı. 70 yaşlarının üzerinde. Bircan ve Emine Teyze’yi Cumhurbaşkanımızla görüntülü görüştürdük. Onlar da hayır dualarını, iyi dileklerini ifade ettiler. Daha sonra tüm belediye başkan adayı arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve milletvekillerimizin katılımıyla toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız nasihatlerde ve tavsiyelerde bulundu. Toplantıya MHP Yenişehir İlçe Başkanımız ile Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Davut Aydın arkadaşımız da katıldı. Cumhurbaşkanımız Bursa’dan çok mutlu bir şekilde ayrıldı" şeklinde konuştu.



