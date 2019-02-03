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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesini kaybeden hemşehrileri Osman Çakmak'ı aradığını belirtti.

Vidinel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören babasına ise acil şifalar dilediğini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak, Narlıkışla köyündeki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı.

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