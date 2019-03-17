Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalden, istikbalden ve özgürlükten hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini belirterek, "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad kaydetti.

Çanakkale'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren, ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir."