HABER

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

"Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz" Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Erdoğan, "Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak bu konuyu ele aldık. Gerekli bilgileri kendilerine verdim. Detaya bugün yaptığımız ikili görüşmelerle girmiş bulunuyoruz. Bunu tekrar ifade etmek durumundayım. Şu anda uluslararası medyanın burada oluşu da böyle bir cevabı vermemi gerektirir Her şeyden önce içeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını Suudi yetkililerin vermeleri gerekir. Bu bir.." dedi.
"Bir diğeri sonra bir açıklama Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerden geldi" diyen Erdoğan, "Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair, böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya konması gerekmektedir. Suçun işlendiği yer İstanbul'dur. Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını bekleyeceğiz. Bunun yanında Suudi Arabistan başsavcısını buraya gönderiyor. İstanbul Başsavcımız ile kendi heyetiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmenin neticesini de önemsiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
---------
-Erdoğan'ın açıklaması

PARTNERİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmışİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmış
TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldüTSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü
Liderler ortak basın toplantısı öncesinde sohbet ettiLiderler ortak basın toplantısı öncesinde sohbet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.