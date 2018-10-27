HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz" dedi.

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz" dedi.

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Erdoğan, "Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak bu konuyu ele aldık. Gerekli bilgileri kendilerine verdim. Detaya bugün yaptığımız ikili görüşmelerle girmiş bulunuyoruz. Bunu tekrar ifade etmek durumundayım. Şu anda uluslararası medyanın burada oluşu da böyle bir cevabı vermemi gerektirir Her şeyden önce içeride 18 tane tutuklu var. Bu 18 tutuklu malum ülkemize gelen kişilerdir. Bu 18 kişiyi Türkiye'ye kimler gönderdi? Bunun cevabını Suudi yetkililerin vermeleri gerekir. Bu bir.." dedi.

"Bir diğeri sonra bir açıklama Suudi Arabistan'ın yetkili mercilerden geldi" diyen Erdoğan, "Türkiye'deki yerli işbirlikçilere cesedin teslim edildiğine dair, böyle bir adımın atıldığı söylendi. O zaman bu yerli işbirlikçi kimdir? Bunu da yine bu açıklamayı yapan kişi veya kişilerin ortaya konması gerekmektedir. Suçun işlendiği yer İstanbul'dur. Suudi Arabistan bu yargılamada eğer kendileri bu işi yapmayacaklarsa, bu yargılamayı Türk yargısı olarak bizim yapmaya hazır olduğumuzu dün bakanlığımız vasıtasıyla kendilerine resmi kanallardan yapmış bulunuyoruz. Şimdi oradan bunun cevabını bekleyeceğiz. Bunun yanında Suudi Arabistan başsavcısını buraya gönderiyor. İstanbul Başsavcımız ile kendi heyetiyle görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmenin neticesini de önemsiyoruz" diye konuştu.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı varİzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiriDörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.