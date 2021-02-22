Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak Cevabı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alarak "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda” sözleriyle sosyal medya üzerinde başlattığı kampanyaya İzmir’den cevap verdi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin iddia edildiği gibi sıfırlanmadığını ya da eksiye düşmediğini belirterek, “Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var” dedi. “Son zamanlarda CHP ve şürekası Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor” diyen Cumhurbaşkanı, önce CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul gördükleri için cevap vermediklerini, ancak artık olayın siyaset boyutunu aşıp temel hak ve özgürlüklere saldırı noktasına geldiği için cevap vermenin şart olduğunu kaydetti. “Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun”

Partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, bütün dünya ekonomilerinin pandemi nedeniyle kökünden sarsıldığı bir dönemde Türkiye’nin de finansal dalgalanmalara karşı tedbirler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu süreçte planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldığını belirterek, “Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur” diye konuştu. Berat Albayrak’ın hem Enerji Bakanlığı döneminde hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ülkeye önemli hizmetler verdiğini kaydeden Erdoğan, “Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık” ifadesini kullandı.