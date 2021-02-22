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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak Cevabı

22.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Berat Albayrak Cevabı

Erdoğan, İzmir’de yaptığı konuşmada, Merkez Bankası rezervlerinin CHP’nin iddia ettiği gibi sıfırlanmadığını belirterek, “Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var” dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alarak "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda” sözleriyle sosyal medya üzerinde başlattığı kampanyaya İzmir’den cevap verdi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin iddia edildiği gibi sıfırlanmadığını ya da eksiye düşmediğini belirterek, “Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var” dedi.

“Son zamanlarda CHP ve şürekası Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor” diyen Cumhurbaşkanı, önce CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul gördükleri için cevap vermediklerini, ancak artık olayın siyaset boyutunu aşıp temel hak ve özgürlüklere saldırı noktasına geldiği için cevap vermenin şart olduğunu kaydetti.

“Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesinde ve hukuka uygun”

Partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, bütün dünya ekonomilerinin pandemi nedeniyle kökünden sarsıldığı bir dönemde Türkiye’nin de finansal dalgalanmalara karşı tedbirler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu süreçte planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldığını belirterek, “Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur” diye konuştu.

Berat Albayrak’ın hem Enerji Bakanlığı döneminde hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ülkeye önemli hizmetler verdiğini kaydeden Erdoğan, “Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık” ifadesini kullandı.

“Size buradan ekmek çıkmaz”

Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde attığı adımlar sayesinde Türkiye’nin sismik araştırma ve sondaj gemilerini çok uygun fiyatlarla aldığını belirten Erdoğan, “Bunun adı finansı yönetmektir, parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz” dedi.

“Kayyum atamaya devam edeceğiz”

CHP’yi faizci ve IMF’ci olmakla suçlayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin IMF’ye borcu 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013’te IMF’ye olan borçları sıfırladık. IMF’ye bir kuruş borcumuz yok. Bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF’den borç alın. O sizin cibilliyetinizdir, karakterinizdir.”

"Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var” diye konuşan Erdoğan, sözlerini “Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?" diye sürdürdü. Erdoğan, “Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz" dedi.

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