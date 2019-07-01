Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin haber ajansı Şinhua'ya röportaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Türkiye-Çin arasındaki) Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde artırma konusunda mutabıkız." ifadesini kullandı.

Salı günü (yarın) Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin haber ajansı Şinhua'ya verdiği yazılı röportajında, başbakanlığı dönemine denk gelen 2010 yılında iki ülke arasında stratejik iş birliğinin oluşturulduğunu ve bu ilişkilerin güçlendirileceğini belirtti.

Ziyaretinde her konunun konuşulacağını kaydeden Erdoğan, ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, güvenlik, savunma ve terörle mücadele gibi konulara daha fazla öncelik verileceğini ve aynı şekilde, ikili iş birliği alanlarının yanı sıra ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların da istişare edileceğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimine" ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

"Orta Koridor" projesi ile "Kuşak ve Yol Girişimi"nin tabiatları gereği uyumlu olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: