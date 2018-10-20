Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır’a Yerel Seçim Çağrısı

Açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, önce Kürt sorununa vurgu yaptı. Türkiye’de yaşayan herkesin tek devleti olduğunu belirten Erdoğan, ”Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimizde bazı mahallelerde çukurlar kazarak, ülkemizin geleceğini oraya gömmek istediler. Biz de bu abideleri diktik. Onlar çukur kazdılar, biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarda yapmaya çalıştılar. Ona da izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Adı ve iddiaları ne olursa olsun, tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Amerika'daki şarlatana satan FETÖ'cüler ve İslam adına Müslümanları katleden DEAŞ'lılar ile kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Dinimizin değerlerini istismar ederek, Kürt kardeşlerimizin adını istismar ederek savaş açanların gerisindeki silüet aynıdır. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Süryanisiyle, Arabıyla, Balkan veya Kafkas göçmeniyle vatandaşımızın tek bir devleti vardır; o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kendine başka kimlik arayan, başka devlet arayan yakın tarihte örneğini gördüğümüz gibi evini de ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkûm oluyor. Türkiye, her kesimden insanımızın ortak gayretiyle bu tuzağa düşmemiş, oyunuz bozmuştur. Bugün hâlâ birliğin, beraberliğin, kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdi ellerindeki siyasi ve ekonomik rantın kaybetme korkusudur" dedi.

Son aylarda yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Erdoğan, ekonomik dalgalanmanın arkasındaki nedenin kur olmadığını söyledi. Erdoğan, “Attığımız her adımda karşımıza çıkan engeller bize bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyor. Son 5 yılımıza baktığımızda bunu daha iyi görüyoruz. Gezi'de amaç, ağaç değildi. 17-25'te dert hukuk değildi. Çukur eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye'de gaye adalet değildi. 15 Temmuz'da gözetilen ülke değildir. Ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi. Hamdolsun milletimiz de bu gerçekleri görüyor” diye konuştu.

Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, isim vermeden, Diyarbakırlılardan HDP’ye oy vermemeleri çağrısı yaptı. Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı;” Diyarbakır tarihi boyunca öncü olmuş. Gelin yeni dönemin müjdesini yine Diyarbakır'dan verelim. Ey Diyarbekir, sana acıdan, kandan ve gözyaşından başka bir şey vermeyenlerin dönemine son vermeye hazır mısın? Sana zulümden, baskıdan ve korkudan başka bir vaadi olmayanların devrini kapatmaya hazır mısın? Gözünün nuru evladına, mahremin olan evine, kızına, onları Kandil'e kaçıranlara 'dur' demeye hazır mısın? Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar sana her türlü hizmeti getirenlerin yanında yer almaya hazır mısın? Gelin hep birlikte evlatlarımıza huzurlu bir gelecek inşa edelim. Güçlü ve büyük Türkiye'ye omuz verelim."

Erdoğan konuşmasının ardından, bakanlar ve eski milli futbolcular arasında oynanan futbol karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı.

