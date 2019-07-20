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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de, karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılığını bulacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de, karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kararlılığını bulacaklardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı; Kıbrıs Türkü'nü barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın 45'inci yıl dönümünde, Türk Milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Türkiye; Barış Harekâtı'nı, Kıbrıs Adasının eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Kıbrıs’ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği sözkonusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır" dedi.
'KARŞILARINDA TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI BULACAKLARDIR'
Erdoğan, Barış Harekâtı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti.
"Kıbrıs meselesinde uluslararası meşruiyet, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da temel ilkelerimizin başında gelecektir. Kıbrıs’ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'daki gerçeklerin gereği olan bu hedeften hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Türkiye, her halükârda Kıbrıs Türkü'nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de, karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklardır. Bu minvalde Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkânlarını kullanacaktır."
DAYANIŞMA VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma vurgusu da yaparak "Türkiye ve KKTC arasındaki dayanışmanın, Türk halkı ile Kıbrıs Türk halkının karşılıklı bağlılığının gücünü sorgulayanlar, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını acı tecrübelerle anlamışlardır. Kıbrıs Türkü, Büyük Türk Milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyor, Kıbrıs Türk Halkı'na barış, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

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