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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü için videolu teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 02:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti.

Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

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