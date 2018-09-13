Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

İstanbul,(DHA) TÜRK lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul, gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında TL kullanılacak. Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri ise 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

