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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda geç kalındığı takdirde çevre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla başa çıkmamız mümkün olmayacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konuya ilişkin yayımladığı mesaj şöyle:
“Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişme, insana doğaya müdahale etme imkanını sağlamış; sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteği tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Dünyamız bugün, küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele etmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakılabilmesi, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Çevre sorunları ise tüm insanlığın müşterek meselesi olup, çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır. Bu bilinçle bizler, bir yandan hızlı bir büyüme süreci kaydederken, diğer taraftan çevreyi ve ekosistemleri korumaya yönelik düzenlemelere öncelik vermekteyiz. Ülkemiz uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumlulukların bilinciyle her alanda sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için, ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışını toplumsal hayatta yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu konuda geç kalındığı takdirde çevre felaketi, kirlilik, hastalıklar, kıtlık, yoksulluk gibi sorunlarla başa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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