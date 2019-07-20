HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekber Güloğlu’na taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Ayaz ve Nupelda’ya Allah’tan rahmet, aile üyelerine baş sağlığı dilediği öğrenildi.

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Yeni hastane önüne bas-geç trafik ışıkları monte ediliyorYeni hastane önüne bas-geç trafik ışıkları monte ediliyor
Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldüBucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de hava destekli operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Üsküdar'da tekne yangını!

Alev alev yandı! Son anda denize atladılar

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil’deki hain saldırıda yeni gelişme: Bir kişi daha yakalandı

Erbil’deki hain saldırıda flaş gelişme

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.