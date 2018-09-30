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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, depremle sarsılan Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
başsağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem ve tsunami Endonezya

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