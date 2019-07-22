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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:“İstiklal mücadelemizin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
“İstiklal mücadelemizin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olmuştur. Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız cumhuriyetimizin temelleri atılmış, tüm milletimizin mutabakatıyla topyekûn bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır. 100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, Amasya’nın ardından Erzurum’da alınan kararlarla aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, milli iradenin hakim olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi’nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Erzurum Kongresi’nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. ”

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