Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Belediye Başkanı Turan’a hayırlı olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı olan Ergün Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Fatih Belediye Başkanlığına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Belediye Başkanı Seçilen M. Ergün Turan’u tebrik etti.

Ziyarete AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve eski Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesinden ayrıldı.

