HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci yazar Şenler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Selahattin Özdemir’e "Aramızda Sıra Dağlar" şarkısıyla vedaSelahattin Özdemir’e "Aramızda Sıra Dağlar" şarkısıyla veda
Türkiye’de ilk defa Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecekTürkiye’de ilk defa Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci- Yazar Şule Yüksel Şenler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti!

Yalova'da iğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.