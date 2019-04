Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güler Bartu'ya taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı dolayısıyla eşi Güler Bartu’yu telefonla arayarak taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı dilemiştir" denildi.

ANKARA, (DHA)