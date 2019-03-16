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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." mesajı paylaştı.

Erdoğan, Twitter'de, Irak'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 31. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan Halepçe

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