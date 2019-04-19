Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamursuz Bayramı' mesajı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından 'Hamursuz Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

'Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Barışı ve tüm inançlara saygıyı esas alan, karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlamlaşan, farklılıklarıyla zenginleşen toplumsal yapımız, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin temelidir. Bu anlayışla, bizler toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, adet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Bayramları vesilesiyle, barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.'

