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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay Belediye Başkanı’na: “AK Partili olsa bir dakika tutmam”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’nı sert bir dille eleştirerek, “AK Partili olsa bir dakika tutmam” dedi.Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’na sığmayan kalabalığa hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’nı sert bir dille eleştirerek, “AK Partili olsa bir dakika tutmam” dedi.
Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’na sığmayan kalabalığa hitap ediyor. “Samsun Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Seçimlere 27 gün kaldı. Sandığa gidecek, tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Seçimler yaklaştıkça meydanlar ısınıyor. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını yeni bitirdi. Meydanlara yeni yeni inmeye başladı. Seçim kazanmak gibi hedefleri yok. CHP ve şürekasının yegane hedefi rant kaynağı gördükleri belediyeleri korumak” diye konuştu.

“CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü”
Konuşmasında CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da eleştiren Erdoğan, “Hatay Belediye Başkanı ‘Oyunuzu verirseniz hizmet var’ diyor. Hale bak. İşte CHP’li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti’de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP’nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor” diyerek o görüntüleri izletti.
Erdoğan şöyle konuştu:
“Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışmış operasyonlarıyla teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün başka bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinde açıyorlar. Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünelin siyasi olduğu aşikardır. Bizim arkamızda PKK var, YPG var, şu var bu var. Biz sırtımızı halkımıza ve Hakk’a dayadık. 31 Mart’ta ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarlarını seçmeyeceksiniz. 31 Mart’ta bölücü adına siyasi tünel adına Samsun’dan çok büyük ders vereceksiniz. 31 Mart’ta sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim. Bütün ahbabınızı, yakınlarınızı, herkesi sandığa muhakkak götürelim. Samsunlu sadece Samsun’da değil, Türkiye’nin değişik yerlerinde Samsunlu var. Hepsini arayacaksınız. Onlara beka meselesini hatırlatacaksınız. 31 Mart akşamı da bu mutluluğu aynen Türkiye’de yaşayacağız.”

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