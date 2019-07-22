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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:“Hatay’ın 80 yıl önce ana vatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Hatay’ın 80 yıl önce ana vatanla bütünleşmesi, kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur. Kendi hür iradesiyle anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin barışçı ve akılcı politikaları sonucu elde ettiği en büyük kazanımlarından biri olan Hatay, farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, Anadolu mozaiğinin en önde gelen merkezlerinden biridir. Bu düşüncelerle Hatay’ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. ”

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