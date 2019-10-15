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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan HDP’li Baydemir hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, İngiltere’deki BBC merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, İngiltere’deki BBC merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Baydemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Baydemir’in söz konusu açıklamasıyla Erdoğan’a hakarette bulunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı, bu kapsamda cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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