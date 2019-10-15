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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, önceki gün İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir'in, "Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava'daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915'teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" sözlerine yer verildi. Dilekçede, Baydemir'in bu sözleri sırasında, orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayacak şekilde slogan attığı kaydedildi. Baydemir'in söz konusu açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı ileri sürülürken, diğer şüphelilerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edildi.
Dilekçede, PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerin biri olan PKK-YPG terör örgütünün hamiliğini yapan, sözcülüğüne soyunan, doğrudan veya dolaylı destek veren kim varsa, insanlığın yüzkarası olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Şüpheli tarafından kullanılan ve diğer şüpheliler tarafından desteklenen ifadeler, taşıdığı anlam ve düşündürdükleri olgular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299'uncu maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir."
Dilekçede ayrıca, Baydemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtilerek, daha önceki sözlerine de yer verildi.

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