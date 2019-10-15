HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, önceki gün İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir'in, "Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava'daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915'teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" sözlerine yer verildi. Dilekçede, Baydemir'in bu sözleri sırasında, orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayacak şekilde slogan attığı kaydedildi. Baydemir'in söz konusu açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı ileri sürülürken, diğer şüphelilerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edildi.

Dilekçede, PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"İnsanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerin biri olan PKK-YPG terör örgütünün hamiliğini yapan, sözcülüğüne soyunan, doğrudan veya dolaylı destek veren kim varsa, insanlığın yüzkarası olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Şüpheli tarafından kullanılan ve diğer şüpheliler tarafından desteklenen ifadeler, taşıdığı anlam ve düşündürdükleri olgular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299'uncu maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir."

Dilekçede ayrıca, Baydemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtilerek, daha önceki sözlerine de yer verildi.

ANKARA, (DHA)

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Çanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.