HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA PAR'a telgraf

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 01:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'a telgraf gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) 3'üncü Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla, Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'a telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Yavuz'a bir telgraf gönderdiği belirtildi.

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (2) - YenidenErdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (2) - Yeniden
Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hür Dava Partisi

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.