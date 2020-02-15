Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez

Erdoğan şöyle devam etti: "Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde Şubat bitmeden bu işi yapacağız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır."

Türkiye'de 3.5 milyon Suriyelinin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İdlib'den 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. yoğun bir şekilde briket barınaklar yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhakının asla söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz Adana mutabakatı ile Suriye'ye davetliyiz" diye konuştu.

Erdoğan, "İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bu işi dostlarımızla yapmayı bekliyoruz. Yoksa biz zorla da yapacağız" dedi.

Erdoğan daha önceki bir konuşmasında da, "Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız" demişti.

https://www.youtube.com/watch?v=2FOdh60cAX4

'Gözlem noktalarımızın kuşatılmasına sessiz kalmamız mümkün değil'

Pakistan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Suriye ordusunun İdlib'deki saldırılarına ilişkin olarak "Rejim güçlerinin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

"Son dönemde özellikle İdlib'deki çatışmaların ciddi manada kendisini göstermeye başladığını kaydeden Erdoğan, "İşte bugün (dün) de yine Halep'in batı tarafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar tabii rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya'yı da rahatsız ediyor" dedi.