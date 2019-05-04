Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına tepki gösterdi. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."

