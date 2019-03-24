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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkez şehirlerinden biri yaptık. İstanbul'un da yeri bu yer değildir, ona daha da yükselmek yakışır. Biz de tüm gayretimizle bunun için çalışıyor, bunu hedefliyoruz" - "Bu şehir bizim hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir" - "Biz milletimizle birlikte Allah'ın izniyle bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri, kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkez şehirlerinden biri yaptıklarını belirterek, "İstanbul'un da yeri bu yer değildir, ona daha da yükselmek yakışır. Biz de tüm gayretimizle bunun için çalışıyor, bunu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"nin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, ellerinde Türk bayrakları taşıyan Yenikapı Etkinlik Alanı'nı dolduran katılımcıların fotoğrafı eşliğinde yaptığı paylaşımı şöyle:

"Bu şehir ki; Eyyub El Ensari hazretlerinin rüyasıdır. Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim'in göz bebeğidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın nefesidir. Sultan Abdülhamit'in namusudur. Bu şehir bizim hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir.

Biz milletimizle birlikte Allah'ın izniyle bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bu şehri, kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz.

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda ona aşkla hizmet ettik. İstanbul halkıyla bir olup 25 senede bu şehri sadece çöpten, çukurdan, çamurdan kurtarmakla kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.

Her alanda şehrimizi, tarihinde görülmedik hizmetlerle hedeflerimize hazırlamanın gayreti içinde bulunduk. Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkez şehirlerinden biri yaptık. İstanbul'un da yeri bu yer değildir, ona daha da yükselmek yakışır. Biz de tüm gayretimizle bunun için çalışıyor, bunu hedefliyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tan sonra da milletimizle birlikte inşallah İstanbul'a çok daha ileri taşıyacağız."

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