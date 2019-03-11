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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstiklal Marşı" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"İstiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü, Kurtuluş Savaşı'nın adeta manifestosu olan ve vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verildiği bir dönemde yazılan İstiklal Marşı'nın, ortak ses, vicdan ve en kıymetli ortak değer olduğunu" vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'mız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir."

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Erdoğan, tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladığını belirtti.

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12 Mart istiklal marşı Mehmet Akif Ersoy mesaj Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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