Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soruya "Bu hükumette bizler, medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlık. Bugüne kadar bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız. Ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiç bir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok." dedi.

TBMM’nin 99. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu’nda verilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"KHK ’larla ilgili bu tür kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda YSK’nın KHK ile ilgili verdiği karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Ben o karara yönelik bir yoruma girmeyeyim. Şuanda aklımda kaldığı kadarıyla 9 maddede itiraz vardı. Şimdi diğer 8 üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. O, 8 maddenin de incelenmesini izliyoruz. Onlar da çok ciddi başlıklar. Onlar incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz. Ama şimdi, KHK’larla ilgili bu tür kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok." diye konuştu.