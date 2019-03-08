HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kadınlara özel ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için gittiği kırsal mahallede caminin kapısında kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti, günlerini kutlayıp hediye verdi.
Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi’nde kıldı. Namaz sonrası camiden çıkan Erdoğan, kapıda kendisini bekleyen kadınlarla sohbet etti. Bir bebeği kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çektirdikten sonra kadınların gününü kutlayıp hediye verdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacakŞiddete maruz kalan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak
Mevlüt Uysal: Hak mücadelesinde kadınların hep yanındayızMevlüt Uysal: Hak mücadelesinde kadınların hep yanındayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Litresi 150 bardağı 30 lira

Litresi 150 bardağı 30 lira

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili flaş gelişme

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Halatlarla indiler! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar

Halatlarla indiler! Köprüde hareketli anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.