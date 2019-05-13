CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFE ZİYARETİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu. Buradaki bir kafeye giren Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan kafede yaklaşık bir saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

