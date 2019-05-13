CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFE ZİYARETİ 

*Erdoğan kafede bulunanlara İstiklal Caddesi'nden aldığı kestanelerden ikram etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu. Buradaki bir kafeye giren Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Kafedekiler Erdoğan'la bol bol fotoğraf çektirirken, Erdoğan buradakilere İstiklal Caddesi'nden aldığı kestanelerden ikram etti. Erdoğan kafede yaklaşık bir saat kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Görüntü dökümü:

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Ek görüntü//

-Kafe içinden çekilen görüntüler

-Erdoğan ile fotoğraf çektirenler

-Erdoğan'ın telefondan bir kişi ile görüntülü konuşması

-Erdoğan'ın buradakilere kestane dağıtması

-Detaylar

Geçilen Görüntü//

-Cumhurbaşkanı'nın kafeden çıkışı

-Vatandaşlarla fotoğraf çekimi

-Genel ve Detaylar

