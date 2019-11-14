Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama

BAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'ye 70. doğum yılı ve görevde bulunmasının 40. yılı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajını Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesinde Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli dostum, kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yüksek takdirleriyle doğumunuzun 70. yılı ve şeyhülislamlık görevinizin 40. yılı münasebetiyle düzenlenen programın başarılı geçmesini diliyorum.

Göreve geldiğinizden bugüne kadar Azerbaycan'la birlikte bölgemizin tamamında değerli katkılarınızla dini hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini biliyorum. Bu gayretlerinizin İslam aleminin ve tüm insanlığın hayrına sürmesini canı gönülden diliyorum.

Uzun yıllar boyunca böylesine önemli bir sorumluluğu, büyük bir görevi başarıyla yürüttüğünüz için sizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan size sağlık ve afiyet, idareniz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarınıza başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sizin aracılığınızla Azerbaycanlı kardeşlerime barış, esenlik, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."

