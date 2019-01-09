MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Manisa programı sırasında kabul ettiği 10 yaşındaki kalp hastası Cemre Yılmaz, bir hayalinin gerçek olduğunu belirterek, en büyük dileğinin kalp nakliyle sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti.

Manisa'daki bir fabrika açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışarak sohbet etme imkanı bulan Cemre Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp destek cihazıyla hayata tutunduğunu, boynunda taşımak zorunda olduğu mekanizma nedeniyle okula gidemediğini, sosyal hayata karışamadığını dile getirdi.

Sağlığına kavuşmasının kalp nakline bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, durumuyla yakından ilgilenen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi'nin bir ziyareti sırasında kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştıracağını söylediğini ifade etti.

Erdoğan'ı çok sevdiğini, hayalinin onunla tanışmak olduğunu anlatan Cemre Yılmaz, görüşme sırasında çok heyecanlandığını dile getirdi.

Durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini doktoruyla da görüştürdüğünü söyleyen Cemre Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: