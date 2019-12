Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

“Yap-işlet-devretle müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde milli bütçeyle yapacağız”

Kanala İstanbul projesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projeyi birileri yapmadı, bu projeyi biz yaptık. Belediye başkanlığım zamanında yaptık. Türkiye’de Havalimanını yaptık, Berlin Havalimanı 17 yıl olmuş hala bitirilemedi. Berlin kendi içinde şu kavgayı yapıyor. Bunu Türk müteahhitlerine verin onlar yapsınlar diyorlar. Burası çok farklı bir proje. Bu proje başlayınca, dünyadaki bütün kanalları incelettik. Boğaz bizim için bir defa hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hattır. Boğazda çevre noktasında her an her türlü sıkıntı yaşayabiliriz. Yalılarımıza çarpan büyük tankerler oluyor. Bir defa boğazı bundan kurtarmalıyız. Öyle bir kanal yapalım ki bu kanal bizi bir defa bir çok sıkıntılardan kurtardığı gibi İstanbul’a yeni bir güzellik katsın. Çevreci bir kanal olmanın ötesinde bizim kontrolümüz altında olan bir yer olsun. Şu güzellik İstanbul’umuza ayrı bir zenginlik katacaktır. Şu anda bu tabi bu birilerini rahatsız ediyor. Bunların zaten bu ülkede dikili ağaçları yok. Böyle güzellikler olunca dayanamıyorlar. Dayansalar da dayanmasalar da biz burayı yapacağız. Eğer yap-işle- devretle müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde milli bütçeyle yapacağız. Hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız. Farklı ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Nereden baksan bu proje en az 6-7 yılı bulur. Her şeyiyle çok çok farklı müstesna güzelliklere sahip, dünyada adından bahsettirecek olan bir proje” diye konuştu.