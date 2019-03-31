Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karamollaoğlu’na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavga sonucu iki vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu elim olaydan dolayı duyduğu üzüntülerini dile getirerek, olayın takipçisi olduklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceklerini ifade etti.

