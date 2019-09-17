Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama telgrafı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, D\u00fcnya G\u00fcre\u015f \u015eampiyonas\u0131'nda 4. kez alt\u0131n madalya kazanan Milli G\u00fcre\u015f\u00e7i R\u0131za Kayaalp'i tebrik etti.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Erdo\u011fan, Kayaalp'e tebrik telgraf\u0131 g\u00f6nderdi. \u0130mamo\u011flu'nun vaatlerindendi! O say\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Salih Erbil\u2019deTunus Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinin resmi sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131