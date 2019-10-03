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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kendisini tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Dr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla kendisine sosyal medya üzerinden benzetmelerde bulunarak tehdit eden bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla kendisine sosyal medya üzerinden benzetmelerde bulunarak tehdit eden bir kişi hakkında 1 Ekim tarihinde suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Dr. Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden Atilla Kıyat kullanıcı ismiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kenan Evren’e benzetme yoluyla tehdit eden kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106’ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan Atilla Kıyat kullanıcı isimli kişi, “Seçim barajını yüzde 10’a çıkaran Kenan Evren’le, bugün seçilme barajını yüzde 40’a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir...” ifadelerini kullanmıştı. Suç duyurusunda söz konusu kişinin ihlal ettiği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesi, “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur” hükümlerini içeriyor.

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