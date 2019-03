"Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor, bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyi tanımak gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlatarak, "Bay Kemal’i iyi tanımak lazım onun yalancılığı yargıyla müsecceldir. O zaman sen niye vardın. Ne iş yaparsın" dedi.

"Sağlıklı bir hayat için AK Parti" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlçemizde tapu sorununu yüzde 95 oranda çözdük mü? Toplam 3163 parselde 5744 Sancaktepeli’nin tapularını teslim ettik. Kartal’da yaşadığımızı diğer yerlerde yaşayabiliriz değil mi ? Tedbirleri almamız lazım. 245 bin 153 konut ve iş yerini yıkımını yaptık. Ne olur bize yardımcı olun kiranızı her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Bir milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptı. Yeter ki bu evler boşaltın biz de o evleri yıkalım. gönüllülük esasıyla. Yıkıp sağlam konutlara halkımızı taşıyalım" dedi. Ataşehir’e İsmail Erdem’i aday gösterdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki dönem belediye başkanlık tecrübesiyle aday gösterdik. Ataşehir bir soygun yeri oldu. Her türlü alavere, dalavere yalan her şey var. Bay Kemalde yalan var. Bana aileme iftira attı mı yargıya götürdüm sadece Man adası yalanı var ya, sadece oradan Bay Kemal’den adası yalanı 2, 5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım. Mahkeme kararını verdi. Bunun için bir sandık kurdular. CHP’li milletvekilleri her ay maaşlarından beş bin lira veriyorlar. Bu parayı tahsil ettiğimiz anda Mehmetçik Vakfı’na vereceğim " dedi. CHP Lideri’nin "Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani Türkiye’nin beka sorunu yokmuş. Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor. Yani oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?" dedi.