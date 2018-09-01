Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.

SARP ÖZER - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Söz konusu süreçte çok kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan Nursulanbekoğlu, "Kırgızistan'a giderek askerleri iyi yetiştirip, iyi bir subay olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum." diye konuştu.

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren Nursulanbekoğlu, "Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu, can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız bize çok yakın davrandı. Komutanlarımız bizi evlatları gibi görüyordu. Bunların hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden Nursulanbekoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. 30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum."