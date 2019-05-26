CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KKTC BAŞBAKANI'NA TEBRİK TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

