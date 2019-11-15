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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC yıl dönümü

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